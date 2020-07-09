الزملوط يتسلم قاعدة البيانات الرقمية الحديثة لمحافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد ، الدكتور محمد بيومي، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بحضور الدكتور محمد نجيب، مدير مشروع التحويل الرقمي للخرائط الأرضية للأراضي المصرية (الوادي الجديد) ورؤساء الشعب العلمية بالهيئة. التقى اللواء محمد الزملوط محافظ





وأكد "الزملوط"، في بيان صحفي، أنه تسلم قاعدة البيانات الرقمية الحديثة التي يمكن بها وضع الخطط العامة لمشروعات التنمية المستدامة المستهدف تنفيذها على أرض المحافظة وتحديد المخاطر المؤثرة عليها والتعامل معها.





وأضاف أنه جرى الاتفاق على إرسال وفد من الهيئة لدراسة إقامة مزرعة نموذجية بأحدث الوسائل التكنولوجية لتكون نموذج استرشادي للمستثمرين.





وكان ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة لإعداد قاعدة بيانات جغرافية رقمية وأطلس للخرائط الخاصة بحصر الثروات الطبيعية.