بعد رصدها من كاميرا المراقبة.. الجيزة تتوعد مواطنة ألقت أكياس القمامة على ممشى ترعة المريوطية

أعلنت محافظة الجيزة، أنه تم رصد مخالفة لإحدى المواطنات، بالتعدي على أعمال التجميل والتطوير التي قامت بها المحافظة في ترعة المريوطية، بإلقاء مخلفات على الممشى الجديد.





وأكدت محافظة الجيزة أنه سيتم اتخاذ الإجراء الرادع ضد مخالفة المواطنة، مشيرة إلى أنه سوف تتم مراقبة الطريق بالكاميرات لضبط أي مخالفات أو تعديات في إطار منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الطريق.





وكان الممشى السياحي بمنطقة ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، شهد واقعة غريبة بعد أيام من تطويره، بقيام إحدى السيدات بإلقاء أكياس القمامة على الممشى الجديد.





ورصدت إحدى كاميرات المراقبة، السيدة وهي تلقي أكياس القمامة على رصيف الممشى الجديد، بعدما لم تستطع من إلقائها في ترعة المريوطية بسبب الأسوار الحديدية الجديدة التي وضعتها محافظة الجيزة للحفاظ على الصورة الحضارية والجمالية لترعة المريوطية.





وكانت محافظة الجيزة عملت على مدار الأشهر الماضية على تحويل ترعة المريوطية من مناطق تأوى المخلفات والرتش والمظهر غير الحضارى إلى كورنيش سياحى جمالى يليق بالمكانة الهامة للمنطقة؛ باعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة وتماشيًا مع أعمال التطوير التى تشهدها الجيزة.





وأكد محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من تغطية 200 م من الترعة حيث تمت الاستفادة منها في إنشاء مواقف سيارات سرفيس حضارية يتم اتباع أحدث النظم الحديثة بها للقضاء على أى معوقات مرورية بالمنطقة والتى كان يعانى منها المواطنين على مدار سنوات مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير الترعة تتعدى 200 مليون جنيه.





وأوضح محافظ الجيزة، أنه جارٍ الانتهاء من تدبيش جسر الترعة بطول 2.8كم بدءًا من نهاية التغطية حتى الطريق الدائرى والتى سوف يلمس المواطنين والمترددين على المنطقة تغير كامل في المظهر الجمالى لمسار الترعة، حيث تمت مراعاة إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء ومناطق انتظار السيارات والخدمات والإنارة الجمالية للممشى.



