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حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بحظيرتي ماشية بقرية الهنداو في الوادي الجديد

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:46 ص
الحماية المدنية
الحماية المدنية
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منصور ابوالعلمين
تمكنت قوات الحماية المدنية بـ الوادي الجديد ، من السيطرة على حريق نشب بحظيرتي ماشية بقرية الهنداو التابعة لمركز ومدينة الداخلة.

وأسفر الحريق عن نفوق 36 رأس ماشية، ولم يسفر عن إصابات أو أي خسائر بشرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق في حظيرتي ماشية بقرية الهنداو بمركز الداخلة، تسبب في نفوق رؤوس أبقار وخراف وطيور وأرانب وحمام، أعلاف جافة وخضراء واحتراق كامل محتويات الحظيرتين بالكامل بسبب اندلاع النيران.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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