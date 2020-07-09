3 أسابيع دون استقبال مصاب.. غلق مستشفى عزل بالشرقية لعدم وجود حالات كورونا جديدة ..فيديو

قال هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن مستشفى العزل بالشرقية لم يستقبل في الأسابيع الماضية أي إصابة جديدة بـ فيروس كورونا ، مؤكدا ضرورة الأخذ بالاحتياطات والإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة.





وطالب "مسعود"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، المواطنين بالالتزام بالإجراءات حتى وإن كانت نسبة الإشغال بالمستشفيات في تراجع، موضحا "اليوم تم غلق مستشفى العزل بالشرقية بعد مرور 3 أسابيع على التوالي من دون استقبال حالة إصابة جديدة".





وأضاف أن الفيروس تحت السيطرة الآن ولكن لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى تتم السيطرة على الفيروس نهائيا.





وتابع "هناك ما يقرب من 157 حالة عزل منزلي، حيث يتم التواصل معهم عبر الطب الوقائي و جميعهم في المراحل الأخيرة من العزل الصحي.



