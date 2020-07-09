والدتهما مريضة كورونا.. مشرف على ولادة توأم: الطفلان لم يكونا مصابين ..فيديو

قال محمد حمزة، طبيب بمستشفى عزل إسنا، المشرف على ولادة طفلين توأم، إن الطفلين لم يكونا مصابين بـ كورونا ، ولكنهما كانا ناقصي النمو، ولذلك تم وضعهما في الحضانة.





وأوضح "حمزة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن والدتهما مصابة بكورونا، متابعا "الطفلين كانا متواجدين في حضانات العزل بالمستشفى"، مشيرا إلى أن الحضانات متواجدة في مكان بعيد عن الجزء الخاص بالعزل.





وأضاف أنهم قاموا بـ 18 عملية ولادة قيصرية لأمهات مصابات بـ كورونا ، معقبا "كنا على تواصل مع اللجنة العلمية للوزارة، وهم كانوا يمدوننا دائما بالإرشادات"، متابعا "منذ بداية الجائحة، ونحن نعلم أن الفئات الأكثر خطورة هم كبار السن إضافة إلى الحوامل".



