حيوان الفقمة يهاجم السياح على شاطئ بحر قزوين.. صور

هاجم حيوان الفقمة مجموعة من الرجال على شاطئ بحر قزوين في كازاخستان ؛ بعد عثورهم عليه في الماء بمكان قريب من الشاطئ.





وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن عددا من الرجال قاموا باستدراج الحيوان على أحد شواطئ بحر قزوين إلى الخارج وضربوه بالعصي والصخر على رأسه لقتله.





ووفقًا لما ورد في التقارير الإعلامية، فإن الرجال انهالوا بالضرب على حيوان الفقمة بقسوة شديدة؛ بالرغم من إصابته البالغة التي أفقدته الحركة ولكن تابعوا ضربه.





جدير بالذكر أن الرجال أخرجوا جسم الحيوان إلى الخارج ليقوم الأطفال بالتقاط الصور إلى جانبه، ومن ثم أعادوه ميتا إلى البحر.





واستاء رواد التواصل الاجتماعي من تصرف هؤلاء الأشخاص وتعاملهم بوحشية مع الحيوان رغم إصابته.



