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أخبار البلد

جميع الطرق ستراقب بالكاميرات 24 ساعة.. ما نظام "its" الذى وجه الرئيس بسرعة تنفيذه؟

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:10 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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حمادة خطاب
عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، وبحضور ممثلى الجهات المعنية بالدوله ومسئولي وزارة النقل لبحث آليات تنفيذ وتشغيل منظومة النقل الذكي على الطرق its، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المنظومة لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق.

ويستعرض صدى البلد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن نظام its وسبل تطبيقه:

أولًا: ما منظومة النقل الذكي its؟
هو نظام يعتمد على استخدام تقنيات الإلكترونيات للتحكم فى الطرق ومعرفة كل ما يحدث بالطريق بشكل مباشر سواء من حوادث أو مشاكل طقس أو مخالفات طريق، فضلًا عن زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وتحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين وتحسين مستوى السلامة المرورية وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية.

ثانيا: مراحل تنفيذ المشروع فى مصر؟
المرحلة الأولى للتنفيذ  وهي طرق "القاهرة /السويس، القاهرة / الإسماعيلية /بورسعيد، الدائري الإقليمي، القطامية /العين السخنة، شبرا /بنها الحر، القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي"، والطريق النموذج للتطبيق التجريبي للمشروع من بين هذه الطرق الستة والتي سيتم استكمالها في المرحلة الثانية لتشمل 20 طريقا على أن يتوالى دخول الطرق في المنظومة بعد ذلك خاصة وأن المنظومة تتمتع بإمكانية إضافة أي عدد من الطرق المستقبلية، كما تم استعراض أوجه تمويل المشروع والمدة الزمنية المناسبة لتنفيذه.

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ثالثا: ما أهدف تنفيذ المشروع فى مصر؟
1- سيساهم في توفير السلامة والأمان على الطرق وزيادة سرعة الحركة.

2- توفير الراحة للمسافرين.

3- زيادة السيطرة الأمنية على الطرق.

4- جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ24 ساعة يوميا بفضل الكاميرات الذكية التي ستغطي الطرق.

5- سترصد هذة الكاميرات أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق.

6- سيتم عن طريق  النظام الحديث إبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة.

7- سيساهم تطبيق المنظومة في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق، بما ينعكس على تخفيض حوادث الطرق.
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