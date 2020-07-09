في الجنة إن شاء الله.. ريهام سعيد: حسن حسني ورجاء الجداوي لن يتكررا

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل حسن حسني والفنانة رجاء الجداوي التي توفيت صباح يوم الأحد الماضي.





وعلقت ريهام سعيد على الصورة، "لن تتكررا في الجنة إن شاء الله".







يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى "أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.





كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها في العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والأنبوبة الحنجرية، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.





وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.







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وتدهورت حالتها ووضعت على أثرها في العناية المركزة، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، تتراوح نسبته بين 87% و89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ثم وضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في صباح يوم الأحد الماضي.



