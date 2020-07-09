الفريق يدخل معسكرا مغلقا اليوم.. أمير مرتضى: إصابة كريم بامبو بفيروس كورونا وشفاء عواد ..فيديو

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك أن نتيجة المسحة الطبية لـ كريم بامبو نجم الفريق إيجابية، وسيتم عزله طبيا لـ حين شفائه، مشيرا إلى أن محمد عواد حارس مرمى الفريق أصبحت نتيجة المسحة الثانية والثالثة سلبية.





وأضاف أمير مرتضى في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، أن النادي يطبق البروتوكول الطبي بكل دقة، لافتا إلى أن الفريق سينتظم في معسكر مغلق اليوم، الخميس.









وتابع أمير مرتضى أن الفريق ينتظر قرار عودة لاعبي الفريق الأجانب أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، مشيرا إلى أن اشرف صبحي وزير الرياضة يبذل قصارى جهده لحل تلك الأزمة فيما عاد فرجاني ساسي من الخارج.





وأكمل أمير مرتضى أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعد برنامج إعداد قويا للاعبين أثناء المعسكر خاصةً في ظل التوقف الذي دام لأكثر من 4 أشهر، مشددا على أن كارتيرون كان يتابع اللاعبين في فترة التوقف ومتابعة مرانهم اليومي في المنزل.





وأضاف أمير مرتضى أن كارتيرون قرر ضم 7 من ناشئي النادي للفريق الأول خلال معسكر الفريق، مشيدا "مدرب مميز ويحرص على الكبيرة والصغيرة في الفريق".





واستطرد أمير مرتضى، أن كارتيرون حقق بطولتين مع الفريق حتى الآن ومازال أمامه الكثير ليحققه.



