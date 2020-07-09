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فن

بعد دفاعه عن المرأة ضد التحرش.. هالة سرحان تشيد بموقف محمد منير

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:26 ص
هالة سرحان
هالة سرحان
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أحمد إبراهيم
نشرت الإعلامية هالة سرحان تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تشيد بموقف الفنان محمد منير؛ بعد دفاعه عن المرأة في قضايا التحرش. 

وقالت هالة سرحان "‏الفنان الحقيقي صاحب مسئولية وضمير نقي وحس وطني.. عظيم يا ملك.. لخص في كلمتين، هذه ليست مصر ولا هؤلاء رجال مصريون إنهم إفراز أفكار عقيمة".

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وأضافت هالة سرحان "محمد منير، فنان معجون بالاتزان والالتزام والعقلانية والرومانسية الجميلة.. تحرش واغتصاب وجع وكلمات تشرخ البراءة وتلوث القاموس". 

يذكر أن محمد منير، كتب عبر حسابه على "تويتر"، "‏لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسي.. وعلى طول تاريخنا كان الرجل المصري هو مضرب الأمثال في الدفاع عن كرامة المرأة والاحتفاء بها .. أعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر".
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