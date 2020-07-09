AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أستراليا تحذر رعاياها في هونج كونج من خطر تعرضهم للاعتقال

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
حذرت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، رعاياها في هونج كونج من خطر تعرضهم للاعتقال، وذلك بعدما وافق البرلمان الصيني على مشروع القرار الخاص بالأمن القومي. 

وأمس الأربعاء، افتتحت الصين  مكتبًا جديدًا للأمن القومي في هونج كونج، وهو ما سيتيح لعناصر المكتب العمل بشكل علني بموجب قانون أمني جديد.

ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 28 مايو الماضي، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بحماية الأمن الوطني.  

ومن شأن القانون تولي الصين محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية شبه المستقلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قانون الأمن القومي.. القصة الكاملة لتحرك صيني أشعل المشهد السياسي في هونج كونج وأغضب واشنطن

استمرارا للقمع في هونج كونج.. ما قصة القانون الصيني الجديد المثير للجدل؟

بالفلفل..شرطة هونج كونج تفرق بالقوة احتجاجات ضد قوانين الأمن القومي الصينية

بومبيو يخبر الكونجرس أن هونج كونج لم تعد مستقلة عن الصين

إصابات كورونا في الإمارات تتجاوز 31969 حالة.. الولايات المتحدة تتخطى عتبة الـ100 ألف وفاة بالفيروس.. وترامب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا بشأن شركات التواصل.. الأبرز في صحف الإمارات

تدخل في شئوننا.. الصين تنتقد تصريحات مسئولة أممية بشأن هونج كونج

ترشيحاتنا

الأوضاع مستقرة.. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا

بحضور الراحل الفريق العصار.. الفقي يكشف كواليس لقاء جمعه بالرئيس السيسي قبل 2013.. فيديو

ما يطلبه السوشيالجية | جنازة رجاء الجداوي.. والقبض على دينا مراجيح.. ومايوه نيرمين الفقي

البعض ابتلع الطعم.. الفقي: إثيوبيا صورت للجميع أنها بلد فقير يعاني من نقص الكهرباء

تيك توك يرد على حادثة شنق طفل.. اعرف ماذا قال

ليبيا.. تعزيزات عسكرية تغادر معيتيقة نحو قاعدة الوطية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها

رسميا.. تدشين سيان رودستر الهجينة من لامبورجيني

بالشورت.. منى ممدوح تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها