أستراليا تحذر رعاياها في هونج كونج من خطر تعرضهم للاعتقال

حذرت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، رعاياها في هونج كونج من خطر تعرضهم للاعتقال، وذلك بعدما وافق البرلمان الصيني على مشروع القرار الخاص بالأمن القومي.





وأمس الأربعاء، افتتحت الصين مكتبًا جديدًا للأمن القومي في هونج كونج، وهو ما سيتيح لعناصر المكتب العمل بشكل علني بموجب قانون أمني جديد.





ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 28 مايو الماضي، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بحماية الأمن الوطني.





ومن شأن القانون تولي الصين محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية شبه المستقلة.



