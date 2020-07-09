Stardust إصدار خاص جديد للسيارة G90 من جينيسيس

أعلنت شركة جينيسيس طرح إصدار جديد من سيارتها السيدان G90 لأول مرة تحت مسمى Stardust وسيتم إنتاج 50 سيارة منها فقط ، لذلك من المتوقع أن يكون سعر النسخة كبيرا.





وتظهر السيارة جينيسيس Stardust بطلاء كربوني مميز بلمسته المعدنية وتأثيره اللؤلؤي المتألق الذي يبرز تباينًا مع الطلاء الأسود للجزء السفلي، وتظهر فخامة هذا الإصدار المحدود.





وأبدى عدد من الخبراء العالميين آراءهم تجاه السيارة جينيسيس Stardust، مؤكدين أن الطلاء المفصل بلونين مختلفين وهما الكربونى والأسود قد يتطلب كثيرًا من الأعمال الحرفية المتخصصة التي تحد بشكل كبير من الإنتاج بكميات ضخمة.





أما عن المقصورة الداخلية للسيارة جينيسيس Stardust ، فهناك مقاعد من جلد مفصل من لونين مختلفين مع لمسة معدنية وزخرفات خشبية تزيد من روعة التفاصيل المصممة خصيصا لعدد محدود من سعداء الحظ.





وأعلنت شركة جينيسيس أن موديل Stardust ذا الإصدار المحدود هو طراز مخصص للسوق الكوري الجنوبي فقط ، وهو مستوحى من سماء ليلة مكتظة بالنجوم، لتظهر السيارة شامخة فوق السجادة الحمراء وكأنها أحد المشاهير المحاطين بالمعجبين والكاميرات.



