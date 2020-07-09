Q4 e-tron طراز تجريبي كوبيه جديد من أودي

أعلنت شركة أودي عن سيارة Q4 Sportback e-tron الطراز الثاني الذي الإنتاجي والذي سيدخل الإنتاج في عام 2021 لينضم إلى سيارات SUV الكوبيه الرياضية.





وتصل أبعاد طرازي سيارة أودى Q4 بطول خارجي لطراز Sportback 4,60 متر وارتفاعه 1,60 متر، ويبلغ عرضها 1,90 متر ويبلغ طول قاعدة العجلات 2,77 متر.





وتأتي السيارة التجريبية Q4 بمحركين كهربائيين باستطاعة 225 كيلووات ، وتستند قوة الدفع في السيارة التجريبية إلى نظام quattro للدفع الرباعي المستمر أثناء القيادة ، تتسارع سيارتا Q4 من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 6,3 ثانية فقط، وتصل إلى السرعة القصوى المحددة إلكترونيًا عند 180 كم/ساعة.





وتتجاوز المسافة التي تقطعها السيارة Q4 الى 450 كيلومترا - وفق اختبار السيارات الخفيفة الموحد عالميًا (WLTP) - وهي مسافة ترسي معايير جديدة في عالم السيارات، بينما ستتجاوز المسافة التي تقطعها السيارة ذات الدفع الخلفي فقط 500 كيلومتر وفقًا لنفس الاختبار، والبطارية تبلغ استطاعتها 82 كيلو وات كامل المساحة تقريبًا في أسفل الهيكل بين المحاور.





أما التصميم الخارجي، فينحني خط التصميم العلوي لطراز Sportback نحو الخلف بسلاسة وديناميكية، ويمتد خط السقف نحو دعامات السيارة الخلفية المائلة بشكل كبير وينتهي عند الجناح الأفقي عند مستوى الحافة السفلية للنافذة.



