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أخبار العالم

أستراليا تعلق العمل بمعاهدة تبادل المطلوبين مع هونج كونج

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، تعليق العمل بمعاهدة تبادل المطلوبين مع هونج كونج بسبب قانون الأمن القومي.

وحذرت أستراليا رعاياها في هونج كونج من خطر تعرضهم للاعتقال.

وأمس الأربعاء، افتتحت الصين  مكتبًا جديدًا للأمن القومي في هونج كونج، وهو ما سيتيح لعناصر المكتب العمل بشكل علني بموجب قانون أمني جديد.

ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 28 مايو الماضي، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بحماية الأمن الوطني.  

ومن شأن القانون تولي الصين محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية شبه المستقلة.

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