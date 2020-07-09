محافظ أسيوط يتابع إنتاج وتصنيع كمامات مركز تدريب القوى العاملة بطهطا

زار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مركز التدريب المهني بطهطا، وتفقد ورش المركز، كما تابع طبيعة تنفيذ إنتاج وتصنيع كمامات قماشية للأصحاء مطابقة لمواصفات وزارة الصحة؛ تنفيذا لبروتوكول التعاون بين القوى العاملة بسوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.





واستمع محافظ سوهاج، إلى شرح من هشام أبوزيد، مدير المديرية عن أقسام المركز، مشيرا إلى أنه يضم 9 ورش تدريب مختلفة، وهي "قسم السيارات ـ قسم النجارة ـ ورشة الخراطة ـ ورشة الحدادة واللحام ـ ورشة السباكة الصحية ـ ورشة الخياطة والمكواة التابعة للخياطة ـ والأجهزة المنزلية ـ والكهرباء ـ والمشغولات اليدوية".





وأضاف مدير المديرية، أن المركز تم إنشاؤه عام 1987، وتم تطويره عام 2018 بتكلفة قدرها مليونا جنيه.





كما أنه طبقا لتوجيهات وزير القوي العاملة بربط التدريب بالتشغيل وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال؛ أكد أن المديرية تقوم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج بحضور الدورات التدريبية لتشجيع المتدربين علي المشروعات الصغيرة وتمويلهم، و ربط الدورات التدريبية بالمهن التي يحتاجها سوق العمل.



