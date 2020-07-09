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أخبار البلد

محافظ أسيوط يتابع إنتاج وتصنيع كمامات مركز تدريب القوى العاملة بطهطا

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:18 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
زار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مركز التدريب المهني بطهطا، وتفقد ورش المركز، كما تابع طبيعة تنفيذ إنتاج وتصنيع كمامات قماشية للأصحاء مطابقة لمواصفات وزارة الصحة؛ تنفيذا لبروتوكول التعاون بين القوى العاملة بسوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

واستمع محافظ سوهاج، إلى شرح من هشام أبوزيد، مدير المديرية عن أقسام المركز، مشيرا إلى أنه يضم 9 ورش تدريب مختلفة، وهي "قسم السيارات ـ قسم النجارة ـ ورشة الخراطة ـ ورشة الحدادة واللحام ـ ورشة السباكة الصحية ـ ورشة الخياطة والمكواة التابعة للخياطة ـ والأجهزة المنزلية ـ والكهرباء ـ والمشغولات اليدوية".

وأضاف مدير المديرية، أن المركز تم إنشاؤه عام 1987، وتم تطويره عام 2018 بتكلفة قدرها مليونا جنيه.

كما أنه طبقا لتوجيهات وزير القوي العاملة بربط التدريب بالتشغيل وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال؛ أكد أن المديرية تقوم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج بحضور الدورات التدريبية لتشجيع المتدربين علي المشروعات الصغيرة وتمويلهم، وربط الدورات التدريبية بالمهن التي يحتاجها سوق العمل.

وفي ختام الزيارة أشاد المحافظ بمنتجات الدورات التدريبية في الخياطة والمشغولات اليدوية وتجارة الأثاث، فضلا عن التجهيزات الفنية للمركز  وجاهزية الورش المتعددة مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لتلك المراكز للقيام بدورها الهام في تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وخلق رؤية مستقبلية في ظل توجه الدولة نحو الإنتاج والتصنيع.
محافظ أسيوط يتابع إنتاج وتصنيع كمامات مركز تدريب القوى العاملة بطهطا
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