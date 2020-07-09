أسعار الأسماك اليوم الخميس 9 يوليو 2020





وبلغ سعر 200 جنيه والفيليه البلطي 90 جنيهًا والبياض الأملس خليجي بـ 35 جنيهًا.





وسجل المرجان رقم 2 نحو 44 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.





ينشر "صدى البلد" أسعار السمك اليوم الخميس 9 يوليو 2020 في سوق العبور لتجارة الجملة داخل السوق وفقًا لآخر التغييرات.وسجل كيلو سعرًا يتراوح بين 21 إلى 24 جنيهًا، وسمك البلطي نمرة "2" من 17 إلى 20 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا.وتراوح سعر كيلو رقم 1 ما بين 42 إلى 48 جنيهًا وسجل سعر البوري 2 ما بين 32 و38 جنيهًا.وسجل سعر القاروص نحو 90 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 25 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.