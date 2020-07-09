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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهه اليوم الخميس 9 يوليو 2020

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر “صدى البلد ” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9 يوليو 2020 في سوق العبور لتجارة الجملة وخاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.


وسجل الليمون البلدي 24 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى 3.75 جنيه. وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.8 جنيه والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه.. والكوسة من 1.50 إلى 5.5 جنيه.


وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 5 جنيهات وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات والفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.

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وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 2.5 جنيه والخيار الصوب من 1.5 لـ 3.50 جنيه والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 15 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 3 و7 جنيهات وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات وبلغ سعر الثوم من 14 إلى 24 جنيها وسعر ورق العنب من 8 إلى 10 جنيهات وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات وبنجر 4 جنيهات.


وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.50 إلى 3 جنيهات والباذنجان البلدي 1.50 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم
كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 7 إلى 10 جنيهات والجريب فروت بسعر 9 جنيهات والعنب بناتي أحمر يتراوح ما بين 4 إلى 7 جنيهات والعنب البناتي الأصفر بسعر 7 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري من 5 إلى 9 جنيهات والكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات.. والبلح الرملى بـ7.50 جنيه والبلح السيوى بـ20 جنيها والمانجو عويسى بسعر 30 جنيها، والمانجو الهندى بسعر 20 جنيها، والمانجو البلدي بسعر 10 جنيهات، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 38 و40 جنيها.
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