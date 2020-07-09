أسعار الخضراوات والفاكهه اليوم الخميس 9 يوليو 2020

ينشر “صدى البلد ” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9 يوليو 2020 في وخاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.

وسجل الليمون البلدي 24 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى 3.75 جنيه. وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.8 جنيه والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه.. والكوسة من 1.50 إلى 5.5 جنيه.

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وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 2.5 جنيه والخيار الصوب من 1.5 لـ 3.50 جنيه والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 15 جنيها.



وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 3 و7 جنيهات وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات وبلغ سعر الثوم من 14 إلى 24 جنيها وسعر ورق العنب من 8 إلى 10 جنيهات وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات وبنجر 4 جنيهات.





وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.50 إلى 3 جنيهات والباذنجان البلدي 1.50 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 4 جنيهات.