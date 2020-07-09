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رياضة

الأهلي يواصل تدريباته بالتتش استعدادًا لمسابقة الدوري

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:18 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بإستاد مختار التتش إستعدادًا لإستئناف مسابقة الدوري.

ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة وذلك قبل انطلاق المران الصباحي.

ويتحدث الجهاز الفني عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

وأنتظم محمد محمود، لاعب الفريق في مران الفريق  بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي حيث بدأت مشاركة اللاعب تدريجيا اليوم في تدريبات الكرة.

وأنهى محمد محمود برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها قبل عدة شهور.



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