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منوعات

بسبب أزمة كورونا..وزير التعليم الكيني يطالب المدارس بإعادة رسوم عام 2020

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:37 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال وزير التعليم الكيني جورج ماجوها إن على المدارس إما أن تعيد للآباء الرسوم المدرسية المدفوعة لهذا العام الدراسي أو توافق على تحويلها إلى العام المقبل.

وكان الوزير يرد على المخاوف التي أثيرت بعد إعلانه أمس الأول الثلاثاء أن المدارس الإبتدائية والثانوية في كينيا لن يتم إعادة فتحها حتى عام 2021 بسبب فييروس كورونا.

وقال ماجوها إن حالات الإصابة بالفيروس في البلاد في ارتفاع.. وقالت الوزارة إن جميع الطلاب سيستأنفون الدراسة في فصولهم الحالية.. ولن يشارك أولئك الذين في سنواتهم الأخيرة في الامتحانات الوطنية لهذا العام.

وقد أعرب الآباء عن قلقهم بشأن الرسوم المدرسية المدفوعة لهذا العام.

يذكر أن الطلاب كانوا قد درسوا فقط في يناير وفبراير الماضيين قبل إغلاق المدارس في مارس بعد تسجيل أول حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

وكان بعض الآباء قلقين لأن الطلاب يدفعون مقابل الفصول عبر الإنترنت ولكنهم سيكررون نفس الفصل في العام المقبل.

لكن جمعية أولياء الأمور في كينيا قالت إن الفصول على الإنترنت طريقة جيدة لإبقاء الطلاب مشغولين.
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