للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس مدينة الحسنة يتفقد المنشآت الخدمية

وقام بالمرور على مستشفى قرية بغداد، وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من وجود الطاقم الطبى لخدمة المرضى المترددين عليه.





كما تفقد الوحدة المحلية لقرية بغداد، وتابع سيادة مدى الانضباط فى الحضور من موظفى الوحدة.









وأكد ضرورة الالتزام والتواجد المستمر لتسهيل مصالح أهالى القرية وتوصيل خدمات المياه إلى المنازل وفق البرنامج الزمني للتوزيع.







كما شملت الجولة المرور على مدرسة بغداد الصناعي، وذلك لمتابعة مدى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للطلاب حرصًا على سلامة الجميع.









وقد رافق رئيس المدينة وفد لاختيار مواقع إقامة الوحدات السكنية والتجمعات التنموية الجديدة في عدة مواقع بقرى الحسنة، حيث تم رفع مساحتها على خرائط مساحية.









وتم تحديد المساحة الخاصة بالمواطنين بتجمع "خشم القاد"، ورفع المساحة المنزرعة بالزيتون حتى لا تتعارض مع مساحة التجمع.





يذكر أنه يجري حاليا دراسة إنشاء تجمع زراعى واعد على مساحة 400 فدان تخدمها 8 آبار للمياه لخدمة أهالى منطقة تجمع أم غريقدة التابع لقرية التمد مركز نحل بوسط سيناء ضمن سياسة إقامة التجمعات التنموية، للعمل على توطين السكان في المنطقة.



