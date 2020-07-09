داليا أيمن: الرئيس السيسى مهتم بالرياضة لتغيير أسلوب حياة المصريين.. فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن ، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن صباح أمس، الأربعاء، عن انطلاق مبادرة "دراجتك.. صحتك" التى تتبناها الوزارة، والتى تعمل على التشجيع على ممارسة الرياضة وتقليل التكدس فى المواصلات.





وأضافت الإعلامية داليا أيمن ، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المبادرة تأتى تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.









ولفتت إلى أن المبادرة تسهم فى نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة كأحد المحاور الرئيسية من محاور استراتيجية عمل الوزارة.









وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بالرياضة منذ توليه الرئاسة لتغيير أسلوب حياة المصريين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.









وأوضحت أن الرياضة كانت جزءا أساسيا فى حياة أجدادنا وكانوا يبتكرون أى وسيلة تساعدهم لممارسة الرياضة.



