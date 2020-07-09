قفزة كبيرة.. المكسيك تسجل نحو 7 آلاف إصابة جديدة في 24 ساعة

سجلت المكسيك، اليوم الأربعاء، قفزة كبيرة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.









وقد أعلنت السلطات الصحية في المكسيك تسجيل 6995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 275003 حالات.











وأضافت الصحة المكسيكية أن مجموع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19" وصل إلى 32796 حالة بعد تسجيل 782 وفاة جديدة، بحسب وكالة "رويترز".









ومع ذلك، تقول الحكومة، إن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من حالات الإصابة المؤكدة بسبب عدم كفاية الاختبارات.









وبحسب جامعة جونز هوبكنز التي تتابع المرض على مستوى العالم، تعد المكسيك ثاني أكبر عدد من القتلى في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل التي سجلت 64 ألف حالة وفاة وأكثر من 1.5 مليون إصابة، وخامس أكبر دولة على مستوى العالم.









وقد اتهمت السلطات المكسيكية في بعض التقارير الإعلامية بتقليل أهمية إحصاءات مرض فيروس كورونا في البلاد.











واستشهدت فاينانشيال تايمز في تقرير نشرته السبت الماضي بتجميع الدراسات المستقلة التي تدعي أن سلطات الصحة العامة أجرت عددًا منخفضًا من الاختبارات ولا تبلغ إلا عن حالات وفاة مؤكدة مختبريًا.







