انتخابات الجبلاية.. مجدي عبد الغني: مش هعمل جولات على الأندية.. وعلاقتي بالعمومية سمن على عسل

كشف مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، تفاصيل ترشحه خلال الفترة القادمة على مقعد عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة.











ونشب خلاف بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب، وسارة ساليمون، مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، حول تطبيق القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ أو لائحة الفيفا بشأن انتخابات الجبلاية القادمة.





وقال البلدوزر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "مش هعمل جولات انتخابية غير لما يتفتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة بشكل رسمي أمام الراغبين فى دخول معترك المنافسة الانتخابية".











وأضاف: "أتواصل بشكل مستمر مع جميع الأندية فى ربوع محافظات مصر من خلال عملى رئيسا لجمعية اللاعبين المحترفين وعلاقتى جيدة وسمن على عسل بجميع مسئولي الأندية من أعضاء الجمعية العمومية".









وتابع: "وأنا كنت خارج مجلس إدارة اتحاد الكرة لمدة ٤ سنوات، وعلى أتم استعداد للتواصل مع مسئولى الأندية من الجمعية العمومية للتعرف على رؤيتهم ومطالبهم المشروعة من أجل الارتقاء والنهوض بالكرة المصرية".







