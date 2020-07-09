AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انتخابات الجبلاية.. مجدي عبد الغني: مش هعمل جولات على الأندية.. وعلاقتي بالعمومية سمن على عسل

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:15 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
Advertisements
يسري غازي
كشف مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، تفاصيل ترشحه خلال الفترة القادمة على مقعد عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة.


ونشب خلاف بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب، وسارة ساليمون، مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، حول تطبيق القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ أو لائحة الفيفا بشأن انتخابات الجبلاية القادمة.

 
وقال البلدوزر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "مش هعمل جولات انتخابية غير لما يتفتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة بشكل رسمي أمام الراغبين فى دخول معترك المنافسة الانتخابية".


وأضاف: "أتواصل بشكل مستمر مع جميع الأندية فى ربوع محافظات مصر من خلال عملى رئيسا لجمعية اللاعبين المحترفين وعلاقتى جيدة وسمن على عسل بجميع مسئولي الأندية من أعضاء الجمعية العمومية".


وتابع: "وأنا كنت خارج مجلس إدارة اتحاد الكرة لمدة ٤ سنوات، وعلى أتم استعداد للتواصل مع مسئولى الأندية من الجمعية العمومية للتعرف على رؤيتهم ومطالبهم المشروعة من أجل الارتقاء والنهوض بالكرة المصرية".


يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) أرسل خطابا إلى الجبلاية يطلب خلاله الدعوة لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة قبل نهاية شهر يوليو المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادًا لانتخابات اتحاد الكرة.. مجدي عبدالغني يزور أندية كفر الشيخ ويناقش الأزمات.. صور

مصادر: بروتوكول الفيفا والفيفبرو يمنحان مجدى عبدالغني مقعد عضوية اتحاد الكرة

بأمر الفيفا 4 سنوات.. مجدي عبدالغني: إجراء انتخابات مجلس اتحاد الكرة لمدة عام "كلام كفتة"

ترشيحاتنا

هل المواظبة على الصلاة والذكر تقي الإنسان المس؟.. أمين الفتوى يجيب

أشرف صبحي: الأهلي لم يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها

5 ملفات شائكة في الأهلي تنتظر كلمة الحسم من فايلر

بعد تطويره بـ 200 مليون جنيه.. مواطنة تلقي أكياس قمامة على كورنيش المريوطية.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

تخيلوا لو لم يكن في الفريق...كلوب يتغزل في محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

5 ملفات شائكة في الأهلي تنتظر كلمة الحسم من فايلر

عرفتونا قيمة اللقب.. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ الزمالك قبل احتفالية نادي القرن

أوتوفيستر: مباراة الـ 6 -1 أمام الأهلي سقطة عادية.. فيديو

أخلوا بالاتفاق.. إسلام صادق: محمد عبد الغني مستاء من الزمالك بعد تغيير قيمة العقد

من غيره يستحق لقب رجل المباراة؟.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

١٠٤ موظفين يعانون.. إجراء إداري من اتحاد الكرة بسبب أزمة كورونا

إسلام صادق يكشف تفاصيل راتب طاهر محمد مع الأهلي

محمد يوسف يوجه نصيحة لـ صالح جمعة ويطالب أزارو بعدم العودة لـ الأهلي ..فيديو

دكة البدلاء.. إسلام صادق يوضح أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدبابيس الذهبي.. محمد رمضان ببذلة غريبة على إنستجرام

شاهد .. أصالة ومايا دياب يتألقن بالأسود على إنستجرام

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع