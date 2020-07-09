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أخبار البلد

19 شرطا للانضمام للكليات والمعاهد العسكرية.. تعرف عليها

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:04 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
صدّق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها ومن خريجى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل "ضباط محاربين" ولصالح الكلية البحرية "ضباط بحريين".

وسيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة "فقط" إعتبارًا من يوم السبت 18/7/2020.

ونظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وحرصًا على سلامة المتقدمين للإلتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة ومنعأ للإنتشار فيروس كورونا سيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة على الإنترنت "tansiq.mod.gov.eg" إعتبارًا من يوم السبت 11/7/2020.

وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا وذلك لتقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد كما سيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الإختبارات.

الشروط العامة للقبول:
= أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذة الجنسية عن غير طريق التجنس.

= ألا يكون الطالب أو أبوية مكتسبين جنسيات أخرى.

= أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعى بشرط أن تكون سنه الحصول على المؤهل خلال عام 2020 أو عام 2019 "فقط".

= أن يكون الطالب مقيدًا بأحدى الجامعات او المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق.

= ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

= أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

= أن يكون غير متزوجًا أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكرى.

= ألا يكون الطالب قد إستقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية.

= ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية , وألا يقل الطول لجميع الكليات عن 170 سم "عدا الكلية الجوية فقط فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى".

= أن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية.

= أن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم إجتيازه الإختبار.

= أن يجتاز اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة بنجاح من ارتفاع 7.5 متر  بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد على ثلاث ثوانى من إصدار الأمر بالقفز.

= أن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وكذلك اختبار المعلومات العامة.

= أن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى "اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلى".

= أن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل "التحاليل التخصصية المتقدمة" ويحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع.

= أن يتقدم طالب الإلتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.

= أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس "المعاهد العليا – الأكاديميات".

= أن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الاقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى.

= يسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط , إجتياز السباحة شرط خاص بإختبارات الكلية البحرية.

كما خصص مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الصفحة الرئيسية لموقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها عبر الموقع tansiq.mod.gov.eg ويجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق من الآن نظرًا لأن إستخراجها يتطلب وقتًا طويلًا مما قد يؤدى إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول.
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