رغم أزمة كورونا.. خبير: مصر أقل دول العالم تضررًا.. واستثمارات المصريين بالخارج تتخطى الـ 29 مليار دولار

قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن تقرير مؤسسة بلومبرج العالمية الأخير بخصوص أن مصر هى الوجهة المفضلة للمستثمرين فى سوق السندات يعد من الأخبار الإيجابية عقب العودة التدريجية للاقتصاد المصرى بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.









وأوضح الخبير الاقتصادى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشركة الإيطالية المتخصصة تملك استثمارات فى دول العالم تقدر بـ 60 مليارا، وهى خصصت لمصىر 50 مليون دولار أمريكى، والتى كانت تستهدف منه أموال المصريين بالخارج.









وأضاف كريم العمدة أن أرقام استثمارات المصريين بالخارج خلال السنوات الماضية كسرت الأرقام القياسية حاصة مع تسجيلها 29 مليار دولار خلال عام 2019.









ولفت إلى أن السوق المصرية كبيرة، والاستهلاك المحلى داعم كبير لها فى النمو، خاصة أن مصر هى أقل دول العالم تضررا من جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد.









وأوضح كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، أن مصر من الدول الوحيدة فى الشرق الأوسط التى ستحقق معدلا إيجابيا فى 2020 وفقا للتقارير الاقتصادية العالمية الأخيرة.