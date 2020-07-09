للحماية من التجميد الوظيفي.. مطالب بحسم مشروع قانون حماية المبلغين والشهود

طالب النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بضرورة سرعة حسم مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء الذي سبق وتقدم به إلى المجلس.





وقال النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود إن الواقع العملي يؤكد وجود جرائم جنائية يجب توفير حماية كافية للشهود بها، وهي جرائم الإرهاب، وقضايا الفساد والاحتكار، والقتل، مشيرًا إلى أن أن درجة الحماية والتأمين للشهود والمبلغين تعتمد على درجة التهديد الذي يتعرض له.





ويشمل مشروع القانون الذي تقدم به النائب حماية المبلغين والشهود والخبراء أيضا من الاضطهاد والتعسف الوظيفي الذي قد يشمل العقوبات بالفصل من العمل أو لفت النظر أو النقل، أو تخفيض الدرجة الوظيفية أو الحرمان من التدريب أو الحوافز المستحقة أو الترقية، أو التجميد الوظيفي طوال فترة حماية الشاهد أو المبلغ التي تحددها النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال.





لافتا إلى أنه في حالة ارتكاب المشمول بالحماية مخالفات تستوجب توقيع عقوبات عليه من وجهة نظر جهة العمل يتم العرض على النيابة العامة أو قاضي التحويل حسب الأحوال لبحث هذه المخالفات وإقرار ما يلزم في ضوء اتفاق الحماية المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون.





ويخضع لمشروع القانون كل شاهد أو مبلغ أو خبير معرض للخطر أو التعسف الوظيفي في الدعاوى التي تؤدي شهادته أو تقارير ومستندات لديه إلى الكشف عن وقائع جريمة، وذلك من خلال إنشاء إدارة الحماية بوزارة الداخلية وهي تختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بالحماية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية وبالتالي،



