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سيارات

من مجفف الشعر للشفرة.. 4 طرق بسيطة لإزالة الملصقات من زجاج السيارة

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
الملصقات التي تلصق على الزجاج الأمامي أو الخلفي تثير غضب السائق خصوصًا عند إزالتها لأنها تترك بقايا من الورق بشكل ملفت يشوه الزجاج ويجعله غير نظيفًا بالقدر الكافي. 

وتتعدد طرق إزالة تلك الملصقات سواء باستخدام الماء والصابون وأحيانًا الشفرة ولكن هذه الطرق فعالة؟ 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري طرق إزالة تلك الملصقات دون ترك علامات مزعجة في الزجاج.

مجفف الشعر 
من أكثر الطرق الفعالة التي أوصى بها الخبراء لأنه يعتمد على تسليط الحرارة مباشرة على الملصق لعدة دقائق وفركها جيدًا ليختفي الملصق نهائيًا بدون مجهود. 

الشفرة 
من الطرق السهلة لإزالة الملصقات استخدام الشفرة بعد وضع الكثير من الماء عليها وإزالتها بسهولة، ولكن افركها برفق حتى لا تشوه الزجاج. 

الخل الأبيض 
يمكن استعمال بعض الخل الأبيض الخام في إزالة الملصقات باستعمال منشفة ما أو أية قطعة قماشية نظيفة نفرك بها الملصقات أو نبللها بالخل ونضعها فوق الملصقات لفترة مناسبة من الوقت، وبعدها نحاول إزالة الملصقات باستعمال أية أداة مناسبة، مع الحرص على عدم خدش زجاج السيارة.

استخدام منظف الزجاج 
من الطرق الأكثر شيوعًا هي استخدام منظفات الزجاج للتخلص من تلك المشكلة خصوصًا أنها تحتوي على المواد التي تساهم في إزالة الملصقات بسهولة.
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