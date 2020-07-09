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حلم السنين.. محافظ كفر الشيخ يعلن اقتراب افتتاح أول مصنع للرمال السوداء.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:37 ص
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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نورهان رأفت
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إن تتنوع أنشطتها ما بين الزراعة والصناعة وصيد الأسماك.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية القناة الأولى أن مصر شهدت منذ ثورة 30 يونيو، العديد من المشروعات القومية، تحت رعاية الرئيس السيسي، وهي لم تخدم فقط محافظة كفر الشيخ، بكل كل محافظات مصر.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى بعض المشروعات القومية، الممتدة على ساحل البحر المتوسط، ومنها المزارع السمكية، ومحطة كهرباء البرلس التي تم افتتحها مؤخرا، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ تسهم بما يقرب من 42% من إنتاج مصر من الرز.

وأوضح "نور الدين" أن المحافظة تسعى لأن تتشارك مع باقي المحافظات، في إنتاجها لبعض السلع الغذائية المختلفة، مثل فول الصويا، بالإضافة إلى الذرة الصفراء، والتي تستخدم كعلف سمكي.

وتابع: أن المحافظة تستعد لافتتاح أول مصنع للرمال السوداء، والذي كان حلم عظيم على مدار سنوات، وتستعد لاستقبال إنتاج المصنع قريبا.
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