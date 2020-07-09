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منوعات

من الدور 23 في موسكو.. زجاجة تدمر جمجمة طفلة في الرابعة من عمرها

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تعرضت طفلة في الرابعة من عمرها لحادثة مؤلمة وغريبة في آن واحد، حيث مزقت زجاجة ألقيت من ناطحة سحاب جمجمة الطفلة وتركتها في حالة حرجة للغاية.

فقد تظهر لقطات فيديو سجلتها كاميرا المراقبة بالشارع الذي وقع فيه الحادث لحظة إصابة الطفلة "أومينا" البالغة من العمر أربعة أعوام، أثناء المشي مع عائلتها في "كراسنوغورسك" بالقرب من موسكو.

وتم إلقاء الزجاجة التي كانت داخل كيس قمامة من مسافة 230 قدمًا في مبنى سكني شاهق من قبل صبي يبلغ من العمر ست سنوات كان يلعب مع الأصدقاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وسقطت الحقيبة بالزجاجة فوق رأس "أومينا" لتطرحها أرضًا، ليتم نقلها إلى المستشفى وخضعت لعملية جراحية معقدة لكسر في الجمجمة.
قالت أمينة المظالم المعنية بحقوق الأطفال في منطقة موسكو، إنها أدهشت الأطباء الروس منذ ذلك الحين مع شفائها.

قال والد "ميخرودز مخمدرازانوف" 29 سنة، وهو طبيب في المستشفى: "إنها ضعيفة جدًا الآن لكنها تتحسن قليلًا"، فقد تتعافى بأعجوبة بعد أن مزقت الزجاجة التي ألقيت من الطابق 23 من ناطحة سحاب جمجمتها.


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