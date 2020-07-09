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حوادث

مصرع شاب وطفلة في حادثي سير بالشرقية

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

لقى شاب بمركزمنيا القمح مصرعه في حادث تصادم دراجتين بخاريتين كما توفيت طفلة بمركز كفر صقر دهسا تحت عجلات سيارة وبالعرض على النيابات المختصة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد وقوع حادث تصادم بناحية الكوبرى الجديد بقرية سنهوت.

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وتبين من التحريات الأولية، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن وفاة أحد قائدى الدرجتين متأثرا بإصابته، وبالعرض على نيابة منيا القمح صرحت برئاسة أحمد أبوزيد رئيس النيابة بالدفن.

 

فيما لقيت طفلة عمرها 4 سنوات، بعزبة سمير التابعة لدائرة مركز كفر صقر مصرعها دهسا تحت عجلات سيارة، أثناء لهوها، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

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