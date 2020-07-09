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أخبار العالم

أغلق الهاتف في وجه نتنياهو.. ماذا فعل وزير الداخلية الإسرائيلي عندما اشتاط غضبًا

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:18 ص
وزير الداخلية الإسرائيلي
وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي مع نتنياهو
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سمر صالح
ذكرت القناة السابعة العبرية اليوم الخميس أن وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي، قطع اتصاله الهاتفي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن اشتاط غضبًا، أثناء الحديث معه عن قانون تشكيل لجنة تحقيق لفحص سلوك القضاة في إسرائيل.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن الحديث يدور عن أزمة جديدة في الحكومة في أعقاب التصويت على اقتراح قانون بتشكيل لجنة تحقيق تدرس سلوك القضاة في إسرائيل.

وتابعت القناة أن درعي صرخ على نتنياهو عبر الهاتف قائلًا "لدينا أكثر من مليون عاطل عن العمل وأنت تسعى لحل الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة"، ومن ثم قطع اتصاله الهاتفي في وجه نتنياهو.
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