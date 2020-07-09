محافظة الأمل والمستقبل.. محافظ كفر الشيخ: لدينا أول كلية في مصر للثروة السمكية.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إن المحافظة تمتلك أول كلية على مستوى مصر، في مجال الثورة السمكية.





وأشار محافظ كفر الشيخ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إلى بعض المشروعات القومية، الممتدة على ساحل البحر المتوسط، ومنها المزارع السمكية، ومحطة كهرباء البرلس التي تم افتتاحها مؤخرا، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ تسهم بما يقرب من 42% من إنتاج مصر من الرز.





ووصف محافظ كفر الشيخ المحافظة بـ "محافظة الأمل والمستقبل" نظرا للمشروعات القومية الضخمة التي تشهدها مؤخرا.



