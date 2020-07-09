استعدادًا لحرب محتملة مع إيران.. إسرائيل تسرع تسلحها بطائرات جديدة

ذكرت القناة 12 العبرية اليوم الخميس، أن إسرائيل طلبت في الأيام الأخيرة الماضية من الولايات المتحدة الأمريكية تبكير موعد وصول طائرات شحن الوقود الأمريكية الجديدة إلى سلاح الجو الإسرائيلي.

وقالت القناة 12، إن الحديث يدور عن طائرة شحن وقود حديثة من نوع "KC-46" التي تم تطويرها من طائرة "بوينج" المدنية، حيث كان من المفترض أن تصل هذه الطائرات إلى إسرائيل خلال السنوات الأربعة المقبلة، إلا أن إسرائيل تقدمت بطلب تبكير وصول هذه الطائرات لتصل خلال العامين المقبلين.

ووافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع إسرائيل 990 مليون لتر من الوقود الخاص بالطائرات المقاتلة النفاثة، حيث اشترت إسرائيل الوقود النفاث من أموال المساعدات الأمريكية بقيمة 3 مليار دولار.

وأكدت القناة 12، أن طلب إسرائيل تبكير موعد وصول طائرات شحن الوقود، يأتي في إطار الاستعداد للمعركة مع إيران.

وفيما يتعلق بشراء إسرائيل كمية كبير من الوقود النفاث الخاص بتشغيل الطائرات الحربية المقاتلة، قال دبوري إنه "لولا إقدام إسرائيل على شراء هذا الوقود لربما قد تعطلت طائرات سلاح الجو عن العمل".