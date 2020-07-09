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أخبار البلد

التضامن: صرف 10.038 مليار جنيه من معاشات يوليو في ختام أسبوعها الأول

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الانتهاء من صرف 10.038 مليار جنيه، من إجمالى المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية لـ 7.150 مليون قائم الصرف في ختام الاسبوع الأول من شهر يوليو.

وأفاد تقرير غرفة العمليات المركزية المعنية بمتابعة صرف معاشات شهر يوليو إلى انتظام صرف المعاشات، حتى مساء الأربعاء الموافق 8 يوليو، من خلال ماكينات الصرف الآلى 4.402 مليون حالة بقيمة 5.900 مليار جنيه ، وأن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 541  ألف حالة بقيمة إجمالية 789 مليون جنيه، ، بالإضافة إلى 2.207 مليون حالة صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد، بقيمة  3.349 مليار جنيه.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362  مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ  21.862 مليار جنيه حيث يبلغ أجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه وأجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على  1.688 مليون قائم بالصرف يتم صرفها فى أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزى.

وفى سياق متصل أوضحت الوزارة أنه استمرار لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى اتخاذ  العديد من الإجراءات الاستباقية التى تضمن  سلامة المواطنين اثناء الصرف ، حيث تقرر إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "A.T.M" اعتبارًا من  الأربعاء الموافق الأول من يوليو.

ووضع آلية لتقسيم عمليات الصرف على أيام متفرقة من شهر يوليو وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة "قيمة المعاش فى شهر يونيو"، وذلك حرصا  على انتظام عملية صرف معاشات شهر يوليو بعد اضافة الزيادة وكذلك الفرق الشهرى من العلاوات و الدفعة الأولى من قيمة المتجمدات المستحقة لقطاع كبير من اصحاب المعاشات، على أن يكون الصرف على النحو التالي:  

= فئة من من كان يتقاضى معاش فى شهر يونيو أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف يستمر الصرف لهم اليوم الخميس الموافق 9 من شهر يوليو.

= فئة من من كان يتقاضى معاش  فى شهر يونيو أكثر من 3000 جنيه، ويبلغ عددهم 800 ألف قائم بالصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٢يوليو، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له متاح له الصرف خلال الايام اللاحقة.
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