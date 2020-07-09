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رياضة

أمير مرتضى: كريم بامبو مصاب بفيروس كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:33 ص
كريم بامبو
كريم بامبو
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن كريم بامبو لاعب فريق الكرة الأول بالنادي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المشرف العام على الفريق بأن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق يقوم بدور كبير مع جميع اللاعبين، ويتواصل بشكل مستمر مع بامبو ومع جميع اللاعبين.

واضاف: "الجهاز الطبي يعمل بنظام على أعلى مستوى ولا يوجد اي اختلاط بين اللاعبين وبعضهم حتى يتم الكشف عن نتائج جميع المسحات".

وواصل: محمد عواد سيتواجد بشكل طبيعي مع الفريق في معسكر مدينة برج العرب، بعد سلبية المسحات الأخيرة التي خضع لها، وشفاءه بشكل تام من فيروس كورونا المستجد.
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