تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لجميع المؤشرات، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 11089 نقطة.









ونزل مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1834 نقطة.









وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 12888 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4233 نقطة.



