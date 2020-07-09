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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لجميع المؤشرات، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 11089 نقطة.


ونزل مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1834 نقطة.


 وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 12888 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4233 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1834 نقطة.


وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 1529 نقطة.
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