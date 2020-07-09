الصحة: إنهاء قوائم الانتظار خفف الأعباء عن المواطن فى إجراء الجراحات الدقيقة.. فيديو

قال المهندس أكرم سامى، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة ، إن مشروع إنهاء قوائم الانتظار كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عنه فى 6 يوليو عام 2018.













وأوضح مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار ، خلال لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف الأساسى من مشروع إنهاء قوائم الانتظار هو تخفيف الأعباء على المواطن المصرى فى إجراء العمليات الجراحية الدقيقة.









وأضاف المهندس أكرم سامى أن هذا المشروع يرمى أيضا للتعاون الفعال بين جميع مقدمى الخدمة الطبية فى مصر ما بين الجهات الخاصة والحكومية، والجامعية أيضا.









ولفت مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار، إلى أن مشروع إنهاء قوائم الانتظار يهدف أيضا لتقديم الخدمة بأعلى جودة وكفاءة.









وأوضح أن مشروع إنهاء قوائم الانتظار يرتكز أيضا على متابعة المريض أثناء إجراء العملية الجراحية وما بعدها.



