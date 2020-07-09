إذا كنت تعاني من آلام الظهر والكتف .. 4 أشياء تحتاج إلى معرفتها

الشعور المستمر ب ألم الظهر يعنى أن عضلاتك ومفاصلك لا تعمل بشكل صحيح طوال الوقت، وتسبب مشاكل خطيرة جدًا مثل الألم المزمن، وضمور العضلات، وجميع أنواع إصابات المفاصل، ومشاكل الهضم والتنفس، وغيرها. علاوة على ذلك ، لا تجعلك الوضعية السيئة تبدو جذابة للغاية .





إليكِ وفقا لموقع برايت سايد إليك حيل سريعه للتخلص من ألم الظهر يقدمها موقع "برايت سايد".

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- أضف الكالسيوم إلى نظامك الغذائي .





الكالسيوم هو مادة البناء لعظامنا لذا تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم ، مثل : الجبن والمكسرات والفاصوليا ومنتجات الألبان .



- تناول فيتامين د .





تحتاج العظام إلى فيتامين د ، في المقام الأول لأنه يضمن امتصاص جيد للكالسيوم . يمكنك الحصول على فيتامين د من الطعام وأشعة الشمس ، ولكن إذا لم يكن هذان المصدران كافيين ، فمن الأفضل تناول المكملات الغذائية .



- رفع الأوزان .







لست مضطرًا للاندفاع إلى صالة الألعاب الرياضية وبدء التدريب مثل رافع الأثقال. الأحمال الصغيرة التي تصادفها في حياتك اليومية ، مثل الحقائب من متجر البقالة أو حقيبة الظهر ، ستفي بالغرض. فقط استخدمها بحكمة ولا تحمل حقيبة ثقيلة على نفس الكتف طوال الوقت. إن رفع الأحمال المختلفة بانتظام سيمنعك من الإصابة بهشاشة العظام و آلام الظهر

قم بتغيير وضعيتك .

الجلوس في وضع واحد لساعات متتالية يؤدي إلى إرهاق العضلات ، ونتيجة لذلك ، الوضعية السيئة ، وكذلك آلام الظهر والرقبة. من المهم جدًا تغيير وضعيتك والوقوف والمشي والتمدد مرتين على الأقل في الساعة. إذا كنت مشغولًا جدًا بحيث لا يمكنك تذكره ، فقم بتعيين منبه لذلك كل 30 دقيقة.

