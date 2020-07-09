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مدير وحدة الميكنة: مشروع إنهاء قوائم الانتظار هدفه إنشاء قاعدة بيانات صحية فى مصر.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:02 م
عملية جراحية - ارشيفية
عملية جراحية - ارشيفية
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شيرين عادل
قال المهندس أكرم سامى، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار، إن مشروع إنهاء قوائم الانتظار يهدف لتدشين قاعدة بيانات تمكن الأجهزة المعنية من اتخاذ قرارات مناسبة للمنظومة الصحية فى مصر.


وأضاف مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار، خلال لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع إنهاء قوائم الانتظار بدأ بإجراء 9 أنواع للعمليات الجراحية.


وأشار المهندس أكرم سامى إلى أن الـ9 عمليات جراحية التى انطلقت مع بداية مشروع إنهاء قوائم الانتظار كانت؛ قسطرة القلب، وجراحة القلب المفتوح، وجراحات الأورام والعظام، بالإضافة لجراحات العيون، و3 زراعات للكلى، والكبد، والقوقعة.


ولفت مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار، إلى أنه تم ضم القسطرة الطرفية والقسطرة المخية، وذلك فى النصف الثانى من المشروع.


وأكد المهندس أكرم سامى أن الآلية المتبعة ما قبل مشروع إنهاء قوائم الانتظار كانت تعتمد على إعطاء المريض جواب علاج على نفقة دولة، أو التأمين الصحى بدون أعباء مالية، ولكن دون متابعة دقيقة من الجهات، وذلك على العكس تماما من الوضع الحالى بعد تنفيذ المشروع.  
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