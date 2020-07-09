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فن

بفستان أزرق.. ديميت اوزديمير تتألق بإطلالة جديدة

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:46 ص
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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ندى فكري
شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير متابعيها صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ديميت اوزديمير في الصورة بإطلالة ناعمة وهي ترتدي فستانا ازرق وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.  

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها. 

وأكتفت ديميت اوزديمير في عدم وضع المكياج  مما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسورات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وبسيطة
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A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

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