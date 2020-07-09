عمره 25 يوما.. شاهد تعافى أصغر مصابى كورونا فى مصر

وأضاف الدكتور محمد التربى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "mbc مصر 2"، أن الطفل كان يعانى من أعراض تنفسية ونبض عالٍ وتم تشخيصه بمسحة إيجابية.





وتابع مدير مستشفى الساحل التعليمى: "بدأنا البروتوكول العلاجى المتعارف عليه لكورونا مع الطفل، ولكن مع التطوير فيه حتى يتناسب معه".









وأوضح مدير مستشفى الساحل التعليمى، أنه الآن متعافى وفى حالة جيدة، لافتا إلى أن الطفل كان مريضا بفيروس كورونا قبل 25 يوما، حيث إنه كان يعانى من سخونة وكحة.







