عمره 25 يوما.. شاهد تعافى أصغر مصابى كورونا فى مصر

قال الدكتور محمد التربى، مدير مستشفى الساحل التعليمى، إن المستشفى استقبل أصغر مصاب بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الطفل عمره 25 يوما فقط وتعرض للعدوى عن طريق جدته.
وأضاف الدكتور محمد التربى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "mbc مصر 2"، أن الطفل كان يعانى من أعراض تنفسية ونبض عالٍ وتم تشخيصه بمسحة إيجابية.
وتابع مدير مستشفى الساحل التعليمى: "بدأنا البروتوكول العلاجى المتعارف عليه لكورونا مع الطفل، ولكن مع التطوير فيه حتى يتناسب معه".
وأوضح مدير مستشفى الساحل التعليمى، أنه الآن متعافى وفى حالة جيدة، لافتا إلى أن الطفل كان مريضا بفيروس كورونا قبل 25 يوما، حيث إنه كان يعانى من سخونة وكحة.
وأكد أن مريض الفشل الكلوى المصاب بكورونا يحتاج إلى غسيل كلوى حتى تتحسن الأمور والأوضاع الصحية معه، منوها إلى أنهم استقبلوا حالة مشابهة يعانى من تضخم على الكلى وعدم إخراج بول لمدة 24 ساعة، ولكن بعد التدخل الطبى فهو الآن يشعر بفرق فى صحته وبدأت حالته تتحسن.