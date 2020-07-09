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مدبولي: لن يتم السماح لأى أحد بأن يخالف القانون ببناء عشوائى.. ننفق المليارات على تطوير المناطق لتحسين الحياة للمواطنين.. وشعراوي: إزالة ١٥٠ ألف مخالفة بناء وإحالة ٥٩٣٧ حالة للنيابة العسكرية

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:00 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
  • الدكتور مصطفى مدبولي:
  • توجيهات رئاسية بتنفيذ الإزالات دون تهاون ومهما كان حجم هذه المخالفات
  • لن يتم السماح لأى أحد مهما يكن بأن يخالف القانون ببناء عشوائى يعود بنا إلى الخلف مرة أخرى
  • الدولة أنفقت وما زالت تنفق مليارات على تطوير المناطق العشوائية بهدف تحسين الحياة للمواطنين


تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك فى تقرير تلقاه  من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.


وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف إزالة التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء، لافتًا إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة المتابعة الكاملة لهذا الملف، وتنفيذ الإزالات دون تهاون، ومهما كان حجم هذه المخالفات، مع تطبيق القانون بحسم، فلن يتم السماح لأى أحد مهما يكن بأن يخالف القانون ببناء عشوائى يعود بنا إلى الخلف مرة أخرى، بعد أن أنفقت الدولة وما زالت تنفق مليارات على تطوير المناطق العشوائية، بهدف تحسين الحياة للمواطنين.


وأوضح اللواء محمود شعراوى فى التقرير أن الجهود المبذولة في هذا الصدد نجحت خلال الفترة من 25 مارس حتى 7 يوليو 2020، في إزالة 14964 مخالفة بناء، منها 7214 إزالة على أملاك تابعة للدولة، بمساحة نحو 6.4 ملايين متر مربع، و7750 إزالة تمت على الأملاك الخاصة، بمساحة 1.6 ملايين متر مربع.


وفيما يتعلق بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فقد أشار التقرير إلى أنه تمت إزالة 21449 مخالفة، بواقع 2204 مخالفات على أراضي أملاك دولة بمساحة تزيد على 10 آلاف فدان، وإزالة 19245 حالة تعدٍ على أملاك خاصة، بمساحة تزيد على نحو 2500 فدان.


وكشف الوزير، خلال التقرير، أن عدد الحالات التي تمت إحالتها للنيابة العسكرية بلغ 5937 حالة، خلال الفترة المشار إليها.


ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس وحتى 7 يوليو 2020، نحو 6.7 مليون طن، بمتوسط يومي 59.7 ألف طن، ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من إجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم الدلتا بنسبة 26%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%.
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