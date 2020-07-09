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حوادث

بالرصاص.. مقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بالجيزة

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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ندى حمودة – أحمد مهدي
تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تحريات موسعة حول مشاجرة نشبت بين عائلتين في قرية العزيزية بمنطقة البدرشين.

البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا يفيد بمقتل شاب بطلق ناري إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين في قرية العزيزية بمنطقة البدرشين.

وعلى الفور انتقلت وحدات المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع مشاجرة بين عائلتين، أطلقوا فيها الرصاص سقط على أثره الشاب قتيلا بالخطأ.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 4 متهمين في المشاجرة والسلاح المستخدم، وتباشر النيابة التحقيقات.
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