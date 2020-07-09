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أخبار العالم

رسميا.. دبي تبدأ في استقبال السياح والزوار.. صور

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
بدأت إمارة دبي، اليوم الخميس، في استقبال السياح والزوار بشكل رسمي، عقب إغلاق دام لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وتأتي هذه الخطوة من قبل دبي في محاولة لإعادة إحياء قطاع السياحة، الذي تعرض لضربة موجعة بسبب جائحة كورونا. 


وتوقع "بول جريفيث"، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، استعادة مطارات دبي ما بين 20% إلى 30% من الحركة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، بالتزامن مع استئناف دبي استقبال الزوار وزيادة رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي.


وأكد صعوبة التنبؤ بشكل التعافي أو الفترة التي قد يستغرقها في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، والتي ستقود إلى إعادة صياغة صناعة الطيران.


وقال إن الإجراءات التي اتخذتها دبي تشجع على القدوم، وإن مطارات دبي اتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية الصارمة كافة لتوفير أقصى بيئة آمنة للسفر، مستفيدين من الاستثمار المتواصل في التكنولوجيا لتسهيل عمليات السفر، وتوفير حلول لا تماسية لإنجاز الإجراءات، واستخدام تقنيات متطورة لعمليات التعقيم والتطهير والفحص الحراري، وضمان التباعد الجسدي بين المسافرين عبر المطار.
رسميا.. دبي تبدأ في استقبال السياح والزوار.. صور
رسميا.. دبي تبدأ في استقبال السياح والزوار.. صور
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