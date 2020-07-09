AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جواز سفر عربي يتيح الدخول لـ 77 دولة دون تأشيرة مسبقة

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:56 ص
جواز سفر سعودي
جواز سفر سعودي
Advertisements
مـيـــس رضــا

سجل جواز السفر السعودي مركزًا قوياً بين جوازات سفر دول أخري حيث أتاح لحامله العبور لـ 77 دولة دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

 

وارتفعت قوة جواز السفر السعودي عالميا خلال 2020، إذ يتيح لحامله الدخول إلى 77 دولة دون الحصول على تأشيرة مسبقة.. ووفق بيانات مؤشر Henley Passport Index Q2 للربع الثاني من 2020.

اقرأ أيضا:-

عشية ترشيح التويجري لمنظمة التجارة العالمية.. السعودية تطلق مبادرة الرياض للتجارة والاستثمار

وحافظ الجواز السعودي على ذات المركز الذي حققه في الربع الأول، إذ احتل المرتبة 67 عالميًا مقابل الـ69 عامًا 2019، فيما ارتفع بمقدار 8 درجات مقابل المرتبة الـ75 في عام 2015.

 

ويعكس التحديث الفصلي الجديد للتصنيف الصادر في 7 أبريل الماضي مدى قوة جواز السفر السعودي في العالم، كما يقدم التقرير الربع سنوي بيانات الاتجاهات العالمية والإقليمية لمدة 15 عامًا، لإظهار كيف تغيرت حركة السفر خلال العقد الماضي، بالنظر إلى أي من جوازات السفر اكتسبت قوة وأيها تخلفت. كما يتضمن التقرير تحليلات وتعليقات الخبراء من قادة الفكر العالمي، ويسلط الضوء على الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لآخر التغييرات في التصنيف، استنادا إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

 

يذكر أن الجواز الياباني يأتي في صدارة القائمة، إذ يوفر لحامله الدخول إلى 191 دولة في العالم دون تأشيرات مسبقة. تلتها سنغافورة بـ190 دولة، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا ثالثا ويوفران الدخول إلى 189 دولة، واحتل الجواز الأمريكي المرتبة الثامنة، إذ يتيح لحامليه الدخول إلى 184 دولة دون تأشيرة.

 

والدول الـ 77 التي يتيح جواز السفر السعودي الدخول لها، هي:

 

1- البحرين 2- بيلا روسيا 3- بوتسوانا 4- الدومينيكان 5- الإكوادور 6- مصر 7- السلفادور 8-جورجيا 9- غواتيمالا 10 هايتي 11- هندوراس 12- هونغ كونغ 13- إندونيسيا 14- الأردن 15- كوسوفو 16- الكويت 17- قيرغيزستان 18- لبنان 19- ماليزيا 20- موريشيوس 21- ميكرونيزيا 22- المغرب 23- نيوزيلندا 24- نيكاراغوا 25- سلطنة عمان 26- فلسطين 27- بنما 28- الفلبين 29- سانت كيتس ونيفيس 30- سانت فينسنت والغرينادين 31- سورية 32- تونس 33- الإمارات 34- فانوتو 35- بنغلاديش 36- بروناي 37- الرأس الأخضر 38- كومورو 39- لاوس 40- ماكاو 41- مدغشقر 42- مالاوي 43- المالديف 44- موريتانيا 45- موزمبيق 46- النيبال 47- بالو 48- ساماو 49- الصومال 50- كوريا الجنوبية 51- تايلاند 52- تيمور الشرقية 53- توغو 54- توفالو 55- ساحل العاج 56- جيبوتي 57- إثيوبيا 58- كينيا 59- ليسوتو 60- مينمار (بورما) 61- سريلانكا 62- تايوان 63- تركيا 64- أوزبكستان 65- ساوتومي 66- أذربيجان 67- بوليفيا 68- كمبوديا 69- كوبا 70- سيشل 71- الغابون 72- غينيا بيساو 73- إيران 74- رواندا 75- طاجكستان 76- تنزانيا 77- اليمن

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائمة أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2020.. اليابان تتصدر وتراجع أمريكي ملحوظ

ترشيحاتنا

موجة حر ورطوبة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

صديقتي العزيزة.. رانيا محمود ياسين بصحبة نرمين الفقي

الداخلية الكويتية: النائب البنغالي المتهم بالاتجار في البشر لم يحصل على الجنسية

بعد صورها الجريئة.. الجمهور يطارد فوز الفهد على جوجل

لون البشرة والجنس.. تعرف على الفئات الأقرب للوفاة بسبب فيروس كورونا

هددا الملاحة الدولية.. التحالف العربي يعلن تدمير زورقين تابعين لـ ميليشيا الحوثى

AdvertisementS

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

لقرب حلول عيد الأضحى.. تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو وأغسطس وسبتمبر

بينها اتفاقيتان مع الصين ولاتفيا.. الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

محاولات للصلح مع الأهلي.. شوبير: انضمام حسام عاشور إلى الزمالك لن يكون مفاجأة

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

الأهلي يوافق على تمديد إعارة أزارو للاتفاق السعودي .. وطلب المغربي يعطل الإعلان الرسمي

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. عاش بالسرطان 25 عاما ومات بمرض آخر

وسط إجراءات احترازية مشددة.. بدء امتحانات التفاضل والتكامل للثانوية الأزهرية فى البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 تأثيرات.. علاقة فيروس كورونا بالتلف الدماغي

أسهل الطرق لإدارة مستويات السكر في الدم

بـ فستان واسع منقوش .. شمس الكويتية في إطلالة جديدة