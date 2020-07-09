وزير الداخلية الألماني: سعيدون بحظر حزب الله في البلاد

أعرب وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، اليوم الخميس، عن سعادته بحظر حزب الله في ألمانيا.





ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبا عاجل لها، قال زيهوفر إن تهديدات المتشددين ما زالت مرتفعة بألمانيا.





وفي الـ30 من إبريل الماضي، أعلنت ألمانيا، حظر ميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران.





وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية تأكيد حظر حزب الله اللبناني كـ"منظمة إرهابية" ومنع جميع نشاطاته في البلاد.



