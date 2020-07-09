القانون فوق الجميع.. شاهد تسوية 36 مبنى مخالفا بالأرض في الجيزة

تشهد محافظة الجيزة موجة جديدة لإزالة العقارات المخالفة، سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.











وبحسب بيان، يتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.









وأكد محافظ الجيزة أنه تمت إزالة ٦ حالات بناء مخالف بمركز أوسيم شملت إزالة فيلا بالكامل على مساحة ١٠٠٠م تقريبًا، وأخرى على مساحة ٥٠٠ م مقامة بالمخالفة بجوار محور الضبعة ببشتيل، بالإضافة إلى إزالة ٤ عقارات مخالفة بمنطقه البراجيل، مشيرا إلى أنه تمت إزالة 9 حالات تعدٍ على أرض أملاك دولة بمساحة 712 مترا بناحية كفر عمار العياط، بالإضافة إلى إزالة ١٢ حالة بناء مخالف على أراضٍ أملاك الدولة بقرية الطرفاية بمساحة 950 مترا بمركز ومدينة البدرشين، وإزالة حالتي بناء مخالف بمنطقة الحوض بمركز منشأة القناطر.











وقال اللواء أحمد راشد إ نه تم استكمال الإزالة لـ ٤ أبراج مخالفة بحي الهرم شملت إزالة عقارين متجاورين بشارع المنشية الرئيسي وعقار بشارع الأربعين مع اللبيني وآخر بشارع رائد السلام.











كما تمكنت المحافظة من إزالة برج مخالف مكون من 11 طابقا بأرض ضيف الله بحي الطالبية، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض، إلى جانب إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل بحي الوراق واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.









وفي مركز الواحات، تمت إزالة تعديات على مساحة ٢٣٠م٢ بمنطقة أم اللفاع بقرية القصر واسترداد 30 فدانًا.











ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء جميع الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الجزاء القانوني.



