AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط معمل تصنيع فسيخ فاسد بحي الجناين بالسويس

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:20 م
اسماك فاسدة
اسماك فاسدة
Advertisements
حسن غنيمة

تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط معمل تصنيع فسيخ وثلاجة غير صالح للاستهلاك الآدامى بعدد من المناطق داخل نطاق حى الجناين .


خرجت حملة مكبرة للرقابة على الاسواق والخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء التدابير اللازمة للتغلب على فيروس كورونا برئاسة عالية فريد رئيس حى الجناين بمشاركة مباحث التموين  برئاسة العقيد شريف امين رئيس مباحث التموين و مامور قسم شرطة الجناين والطب الوقائى .


وبالمرور والتفتيش على منطقة الأحداث ومجمع المخابز عثرت الحملة على علي معمل تصنيع فسيخ وثلاجه على مساحة ٦٠٠٠م غير صالح للاستهلاك الادمي وتم التحفظ علي المضبوطات لاعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال شهر.. إعدام 4.5 طن أسماك مجمدة وفسيخ وسردين فاسد في البحيرة

ضبط 40 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بدمياط

إعدام 2 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك بـ كفر الدوار.. صور

ترشيحاتنا

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

بعد صورها الجريئة.. الجمهور يطارد فوز الفهد على جوجل

وسط إجراءات احترازية مشددة.. بدء امتحانات التفاضل والتكامل للثانوية الأزهرية فى البحيرة

هل يلعن الله زوارات القبور .. علي جمعة يجيب

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى قاعدة الوطية.. فيديو

هل يعاقب العبد بذنب تاب منه؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 تأثيرات.. علاقة فيروس كورونا بالتلف الدماغي

أسهل الطرق لإدارة مستويات السكر في الدم

بـ فستان واسع منقوش .. شمس الكويتية في إطلالة جديدة