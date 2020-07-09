ضبط معمل تصنيع فسيخ فاسد بحي الجناين بالسويس

تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط معمل تصنيع فسيخ وثلاجة غير صالح للاستهلاك الآدامى بعدد من المناطق داخل نطاق حى الجناين .





خرجت حملة مكبرة للرقابة على الاسواق والخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء التدابير اللازمة للتغلب على فيروس كورونا برئاسة عالية فريد رئيس حى الجناين بمشاركة مباحث التموين برئاسة العقيد شريف امين رئيس مباحث التموين و مامور قسم شرطة الجناين والطب الوقائى .





وبالمرور والتفتيش على منطقة الأحداث ومجمع المخابز عثرت الحملة على علي معمل تصنيع فسيخ وثلاجه على مساحة ٦٠٠٠م غير صالح للاستهلاك الادمي وتم التحفظ علي المضبوطات لاعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين