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تعليم

أستاذ جامعي: التيك توك قنبلة تهدد أخلاق شبابنا .. والحل ليس أمنياً فقط

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:30 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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ثابت البطل
أكد الدكتور مؤمن عبد الرؤوف، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التيك توك وما على شاكلتها، أصبحت تمثل قنابل موقوتة تهدد أخلاق وقيم المجتمع.

وقال "عبد الرؤوف، في تصريحات لصدى البلد : الموبايل الصغير بيد الطفل أو الشاب المراهق هو قنبلة تدميرية بالمعنى الحرفي، تدمر القيم والأخلاق  مالم يتم فرض رقابة أسرية صارمة، للأسف الشديد أصبح لدى الأطفال والمراهقين نافذة على العالم يستطع من خلالها اكتشاف كافة أنواع الرذائل والانحرافات السلوكىة والفكرىة، المسئولية على الأسرة أصبحت مضاعفة فى ظل وجود تلك التحديات.

وأضاف : هذه البرامج تزرع قيما سلبية لدى الصغار، فمن الممكن أن يتحول شخص يقدم محتوى تافه على الأنترنت إلى شخصية مشهورة، ويكسب الكثير من الأموال عن طريق عمل قناة على اليوتوب.

وشدد على أنه لمواجهة هذه الظواهر السلبية لابد من تضافر جهود مجتمعية وحكومية رجال الدين والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام يقع عليهم عبء كبير لمواجهة هذه الظاهرة، أما المعالجة الأمنية للظواهر الإجتماعية السلبية فهى شهادة فشل لكافة مؤسساتنا الدينية والتعليمية والإعلامية، كما أنه يزيد من الأعباء على الأجهزة الأمنية والقضائية.



وعن دور المؤسسات التعليمية في مواجهة خطر هذه التكنولوجيا، أوضح عبد الرؤوف، أن الجامعة هى المكان الأنسب لتقويم الطلاب المنتمين اليها وليس أقسام الشرطة، واعتقد أنه يجب على المسئولين عن التعليم الجامعى الاهتمام بتنمية الجانب الأخلاقى والسلوكى للطلاب، وليس الجانب التعليمى فقط.

وقال : لابد أن يكون هناك تواصل فعال بين الجامعة وأولياء الأمور، وهذا مكن تفعيله بسهولة  وموجود فى بعض المؤسسات التعليمية عن طريق نظام اليكترونى يقوم بارسال رسالة على ايميل ولى الأمر فى حالة تكرر غياب الطالب أو حصوله على درجات سيئة فى أكثر من اختبار، هذا النظام مكن تطويره وتعميمه، ليكون نظام متابعة شامل يجعل لولى الأمر القدرة على متابعة ابنه أولًا بأول.
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