أستاذ: تفعيل دور الأنشطة بالمدارس والجامعات يحمي بناتنا من التطبيقات المشبوهة

أكد الدكتور عبد الباسط صديق، عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، أن مشكلة التحدث والنشر على برامج التيك توك وغيره من البرامج والاستخدام الخاطئ لها، من البنات والدخول في المناطق المحظورة سلوكيا و قيميا ولا تتفق مع عاداتنا و أخلاقنا المصرية.





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وقال في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ترجع اسباب المشكله الى عده نقاط رئيسية منها، انشغال الأهل عن متابعة ابنائهم وبناتهم خلال فترات تواجدهم الطويلة على شبكات التواصل الاجتماعية، مما يؤدى إلى قيامهم أداء حركات أو رقصات تعبر عن انطلاقهم بدون رقابة و عدم فهمهم لمعنى وقيمة الحرية الشخصية.





وأشار عبد الباسط إلى أن غياب المتابعة وتوجيه سلوك االأبناء مع وجود وقت فراغ كبير أمامهم يؤدي الى قيامهم بهذه الانماط من الحركات الغير مسؤوله او الاغاني الغير مناسبه، ويكون انشغالهم بسبب توفير متطلباتهم المادية من معيشة و متطلبات حياتية، مما يخلق متسع من الوقت للابناء بدون متابعة حقيقية مع ضعف في التوجيه الديني والقيمي والاخلاقي هذا قد يؤدي بالبنات الى ظهورها بهذا السلوك الغير مسؤول على شبكات التواصل الاجتماعي.





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وقال : يجب علينا ان ننظر الى ان الوقت الذي تقضيه الشابات والشباب في مقاعد الدراسة في المدارس أوالجامعات، وقت طويل جدا ولابد من توفير البرنامج والأنشطة، التي تسمح لهم بتفريغ طاقتهم فيما هو مفيد، عن طريق إتاحة الانشطة الثقافية والفنية والرياضية تحت الارشاد التربوي السليم، حتى يمكن ضبط السلوكيات والتفريق بين ما هو قيم وما هو غير اخلاقى لصالح المجتمع.





وأخيرًا قال : يتبقى دور على أجهزة الدولة فى السيطرة على الاعمال الفنية من أغانى ومسلسلات و أفلام التى تقدم لشبابنا، على القنوات

الفضائية بحيث تكون هذه الأعمال تحث على احترام القيم والأخلاق، و تساعد المشاهدين لها على التفرقة بين ما هو اخلاقى وغير اخلاقى، واستبعاد السلوكيات التي تساعد على أن يظهر الشباب والشابات بهذا السلوك، والحد من الاغاني الهابطه والافلام والمسلسلات التي تروج للعنف والفسوق، أو السلوكيات الغير قوميه حتى يمكن المساعدة في ضبط حياة أبنائنا وبناتنا في مصر.